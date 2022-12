Articole vestimentare confiscate si amenzi In valoare de 14.200 lei, in urma unor controale efectuate de politisti la mai multe societati comerciale

Haine contrafacute purtand insemnele unor marci celebre, si scoase spre vanzare, au fost descoperite joi de catre politistii din cadrul IPJ Alba, in urma unui control in teren, efectuat la peste 40 de societati comerciale din judet.In urma controlului, oamenii legii au retras de la comercializare articole vestimentare in valoare de 4.800 lei, si au aplicat amenzi in valoare de 14.200 lei.La data de 15 decembrie 2022, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul ... citeste toata stirea