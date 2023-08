O femeie a aratat ca printre oameni, mai exista inca cultura spiritului civic.Femeia a gasit un rucsac pierdut de un barbat, care participa la Festivalul Roman Apulum, eveniment care se desfasoara in aceste zile in Cetatea Alba Carolina, pe care l-a predat jandarmilor."Totul este bine atunci cand se termina cu bine!Spiritul civic al cetatenilor si promptitudinea jandarmilor, fac echipa buna. Un barbat care si-a pierdut rucsacul in timpul Festivalului Roman Apulum din Alba Iulia, a avut sansa ... citeste toata stirea