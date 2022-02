Astazi este ziua lui Gheorghe Hagi. "Regele" implineste 57 de ani

Figura legendara atat a fotbalului romanesc cat si a celui din Europa, Gheorghe Hagi, poreclit "Regele" sau "Maradona din Carpati", implineste astazi 57 de ani.Giga Hagi s-a nascut in 5 februarie 1965, in comuna Sacele din judetul Constanta.Este cel mai bun fotbalist roman din toate timpurile, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al Romaniei de 7 ori (1985, 1987, 1993, 1994, 1997, 1999 si 2000), o data cel mai bun sportiv al Romaniei -1994.A fost golgheterul Diviziei A, in doua sezoane la ... citeste toata stirea