Astazi: Festival pe lac langa Aiud, turneu culinar la Sebes, concurs de tractiune cu cai, motocross langa Alba Iulia. PROGRAM

Duminica, 9 octombrie, se desfasoara mai multe evenimente organizate in judet. La Balta Aiud continua "Festival pe lac", la Sebes va fi turneu culinar cu Alexandru Andries, iar la Micesti - Alba Iulia sunteti invitati la "Tropote in tara vinului", cu concurs de tractiune cabalina, demonstratie motocross si calarie, expozitie de vanzare cu must pentru vin si produse traditionale, momente de muzica usoara si folclorica.Programul evenimentelorTropote in tara vinului - Micesti (Alba Iulia)de ... citeste toata stirea