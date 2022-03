ASTAZI: Incepe simularea examenului de Bacalaureat 2022. Cum sunt organizate testarile

Sesiunea de simulare a examenului de Bacalaureat 2022 incepe luni, 28 martie, cu testarea la Limba si literatura romana. Liceenii au acces in sali pana la ora 8.30.In acest an, in judetul Alba, sunt 2.776 potentiali absolventi de liceu, din care 2.217 la zi si 559 la seral.Vezi BACALAUREAT 2022: TOATE modelele de subiecte din ultimii ani, pentru pregatirea liceenilor la examenIn salile de clasa, pentru simularea examenului de Bacalaureat, liceenii sunt asezati cate unul in banca, in ordine ... citeste toata stirea