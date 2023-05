Marsul "Respect in Trafic" - etapa a II-a, un eveniment adresat tuturor motociclistilor, va avea loc sambata, 13 mai.Traseul marsului moto va include judetele Cluj si Alba. Motociclistii vor porni din Cluj-Napoca, vor ajunge la Aiud in jurul orei 15:30, la Alba Iulia in jurul orei 16:30, la Cugir la 18:00 si la Sebes la 19:15."Campania se adreseaza conducatorilor de autovehicule in sensul constientizarii acestora, ca in trafic se afla si conducatori de vehicule pe doua roti. Scopul ... citeste toata stirea