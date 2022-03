ASTAZI: ORA PAMANTULUI 2022. Oameni din toata lumea sting lumina in aceasta seara, timp de o ora

In fiecare an, in ultima sambata din luna martie, milioane de oameni, institutii si companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie - Earth Hour.In aceasta seara, Ora Pamantului este marcata incepand cu ora 20.30, cu diferente in functie de fusul orar.Idei pentru a marca evenimentul:oprirea iluminatului casnic pentru o ora in intervalul stabilitconectarea online la unul dintre fluxurile live din timpul noptii ale www.earthhour. ... citeste toata stirea