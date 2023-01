ASTAZI, prima zi de scoala dupa vacanta de iarna: ce trebuie sa stie elevii si profesorii. Reguli, cursuri, vacante, examene

Luni, 9 ianuarie, elevii se intorc la cursuri dupa vacanta de iarna. In Alba, acestia vor avea sase saptamani de cursuri, pana in 17 februarie. In 31 ianuarie, elevii din clasele a VIII-a si a IX-a pot participa, la alegerea scolilor, la simularea examenelor de Evaluare Nationala sau Bacalaureat.In contextul cazurilor de infectii respiratorii acute sau gripa, Ministerul Educatiei a decis o serie de obligatii pentru conducerile unitatilor de invatamant si inspectorate, dar si recomandari ... citeste toata stirea