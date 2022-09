Astazi se implinesc 150 de ani de la moartea eroului national Avram Iancu, cunoscut ca si "Craisorul muntilor".A fost unul dintre conducatorii Revolutiei Romane de la 1848 din Transilvania.A fost conducatorul de fapt al Tarii Motilor in anul 1849, calitate in care a comandat armata romanilor transilvaneni, cu ajutor austriac, impotriva trupelor revolutionare maghiare ale lui Lajos Kossuth.Avram Iancu s-a nascut in anul 1824 intr-un sat din Muntii Apuseni - Vidra.Tatal sau, Alexandru Iancu, ... citeste toata stirea