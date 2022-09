Ateliere Interactive Antice la Muzeul Principia din Alba Iulia. Mestesuguri de acum 2000 de ani, vor fi prezentate turistilor

Printr-o idee venita dintr-un proiect inscris la bugetarea participativa in 2021, la Alba Iulia se pune in practica o initiativa pe cat de inedita, pe atat de interesanta.Muzeul Principia devine, in fiecare zi, gazda unor ateliere interactive antice, care promoveaza moduri de lucru manual stravechi prin folosirea de replici de instrumente sau tehnici antice pentru crearea unor produse ce imita ceea ce rezulta si din munca romanilor sau a dacilor, acum doua milenii.Albaiulienii dar si turistii ... citeste toata stirea