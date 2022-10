ATENEsIE: Se sisteaza apa potabila in orasul Ocna Mures, Inoc, Unirea si Noslac, pentru remedierea unei avarii aparuta la reteaua de apa

Apa potabila se va sista in orasul Ocna Mures, Inoc, Unirea si Noslac, timp de 12 de ore, pentru remedierea unei defectiuni la reteaua de furnizare.SC APA CTTA SA ALBA- Sucursala Ocna Mures anunta consumatorii ca in data de 21.10.2022, din cauza unei avarii la conducta de alimentare cu apa potabila in zona localitatii Decea, va intrerupe furnizarea apei potabile in urmatoarele localitati : Inoc, Unirea, Ocna Mures( cu localitatile apatinatoare) si Noslac. Avand in vedere ca avaria este majora, ... citeste toata stirea