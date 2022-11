ATENEsIE SOFERI: Cod Galben de Ceata duminica dimineata. Pana la ce ora este valabila atentionarea. Recomandari ale politistilor

Meteorologii au emis pentru dimineata zilei de duminica, 13 noiembrie, o avertizare meteo de tipul Cod Galben de ceata.Pana la ora 10.00, se vor semnala: local ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 metri si izolat sub 50 de metri.Politia recomanda soferilor ca, pe timp de ceata, sa reduca viteza, sa mareasca distanta in mers fata de vehiculele din fata si sa foloseasca corespunzator luminile. Trebuie sa atragem atentia si pietonilor, biciclistilor si carutasilor care trebuie ... citeste toata stirea