ATENEsIONARE METEO : Cod galben de vant puternic, pana vineri dimineata, in 27 de judete . La munte, rafalele vor depasi 100 de kilometri la ora

Meteorologii anunta cod galben de vant puternic in zonele de munte si in judetele din nord-vestul tarii, pana vineri dimineata, fiind afectate in total 27 de judete. La munte, rafalele vor depasi 100 de kilometri la ora.Potrivit ANM, joi, in intervalul orar 06.00 - 20.00, la inceput in nordul Carpatilor Orientali si in Muntii Apuseni, apoi si in restul zonei montane, vantul va avea intensificari, cu viteze de peste 70...80 km/h."La altitudini mari, vantul va sufla tare, cu peste 100 km/h, ... citeste toata stirea