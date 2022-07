Atentatele din 1908 de la Blaj. Cum au fost distruse cu dinamita doua monumente romanesti FOTO

Blajul a devenit in ultimii ani un oras turistic in adevaratul sens al cuvantului. Pe langa cultura, gastronomia si destinatiile locale de petrecere a timpului liber, orasul are si un pronuntat caracter istoric. Aici se afla doua monumente importante pentru istoria romanilor, respectiv Campia Libertatii si Crucea lui Avram Iancu. Campia Libertatii este locul unde s-au tinut doua adunari nationale in timpul revolutiei de la 1848, in luna mai si apoi in septembrie. In data de 15 mai 1848 s-a ... citeste toata stirea