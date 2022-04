Atentie la centura de siguranta! Soferii indisciplinati, "taxati" cu amenzi de catre politisti

Aproape 400 de soferi din Alba, au fost amendati de catre politisti rutieri, dupa ce au fost depistati in trafic fara centura de siguranta.Sanctiunile au fost date, saptamana trecuta, in urma unor controale efectuate de politisti in trafic, in cadrul campaniei ARoadpol SeatbeltA.In saptamana trecuta, peste 390 de conducatori auto au fost sanctionati pentru ca nu au purtat centura de siguranta. Politistii atrag atentia cu privire la importanta utilizarii acesteia. Nu doar ca mareste sansa de ... citeste toata stirea