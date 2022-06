Atentie! Miercuri, in orasul Ocna Mures se sisteaza furnizarea apei potabile

Locuitorii din cartierul Uioara de Sus si Aleea Independentei(blocuri), din orasul Ocna Mures, vor ramane miercuri, 15 iunie, fara apa la robinet.Compania de Apa are programate in zona, in intervalul 15.06.2022 ora 7.00 - 16.06.2022 ora 7.00, lucrari la retea.Datorita lucrarilor pentru cuplarea conductelor aferente viitoarei statii de pompare apa potabila situata pe strada Lunga (UIOARA DE SUS), va anuntam ca din data de 15.06.2022 ora 7.00 si pana in data de 16.06.2022 ora 7.00 se ... citeste toata stirea