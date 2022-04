Atentie! Risc de avalansa in zona montana a judetului Alba

Salvamontistii din Alba Iulia, avertizeaza amatorii de drumetii pe munte si pe cei care prefera sa schieze in afara partiilor special amenajate ca in zona montana a judetului exista risc foarte mare de producere a unor avalanse.Printr-un mesaj postat pe o retea de socializare, Serviciul Public Judetean Salvamont Alba, a precizat ca a emis o alerta cu privire la posibilitatea producerii unor avalanse in zona montana inalta a judetului."Ninsorile recente au depus un strat consistent de zapada ... citeste toata stirea