Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Cluj a anuntat ca in perioada 1 - 15 octombrie vor fi instituite restrictii de circulatie pe Autostrada A10, sensul Turda - Aiud, in zona Aiud.Potrivit drumarilor, se vor efectua lucrari de reparatii rosturi de dilatatie pod intre km 49+430 si km 49+580, calea 2.Circulatia se va desfasura pe banda II, cu restrictii de viteza."Va rugam sa circulati cu atentie in zona lucrarilor si sa respectati semnalizarea temporara", au transmis ... citeste toata stirea