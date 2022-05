Atentie! Tentativa in numele KAUFLAND. Nu participati la concurs

Kaufland Romania avertizeaza clientii in legatura cu o tentativa de frauda prin intermediul unei false oferte online sub forma: "Kaufland celebreaza cea de-a 54-a aniversare de cadouri limitate la tombola!".Numele si logo-ul companiei Kaufland Romania au fost folosite fraudulos si abuziv in cadrul unei campanii online false, care urmareste inducerea in eroare a publicului, arata un comunicat al companiei.Concursul fals este reprezentat sub forma unui chestionar care ii invita pe cei ce il ... citeste toata stirea