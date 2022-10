Atentionare COD GALBEN de ceata in ALBA si alte judete din tara. Localitatile vizate, atentionari pentru soferi

Judetul Alba se afla sub atentionare Cod Galben de ceata, miercuri dimineata.Pana la ora 10.00 sunt vizate localitatile: Alba Iulia, Aiud, Sebes, Ocna Mures, Teius, Unirea, Vintu de Jos, Galda de Jos, Mihalt, Lopadea Noua, Stremt, Spring, Santimbru, Ciugud, Sibot, Miraslau, Salistea, Radesti, Cut, Blandiana.Se va semnala ceata cu scaderea vizibilitatii sub 200 m, izolat sub 50 m.Ultimele articole pe alba24Atentionare COD GALBEN de ceata in ALBA si alte judete din tara. Localitatile ... citeste toata stirea