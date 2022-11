Atentionare Cod Galben de ceata in Alba si alte judete din tara. Meteorologii avertizeaza ca s-ar putea forma ghetus

Meteorologii au emis luni dimineata o atentionare Cod Galben de ceata valabila in zona joasa din judetul Alba.Potrivit ANM, pana la ora 10:00 se vor semnala local ceata, care determina reducerea vizibilitatii sub 200 m si izolat sub 50 m, care in functie si de conditiile locale, va favoriza formarea ghetusului.Atentionari similare sunt valabile si in zone din judetele Arad, Caras-Severin, Timis.Urmariti Alba24.ro si pe Google NewsUltimele articole pe alba24Atentionare Cod Galben de ... citeste toata stirea