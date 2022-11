Atentionare COD GALBEN de ceata in Alba si alte judete din tara. Vizibilitate scazuta, sub 200 de metri. Recomandari pentru soferi

Judetul Alba se afla sub atentionare Cod Galben de ceata, marti dimineata.Pana la ora 10.00 este vizata zona joasa a judetului.Se semnaleaza ceata cu scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.Ultimele articole pe alba24Atentionare COD GALBEN de ceata in Alba si alte judete din tara. Vizibilitate scazuta, sub 200 de metri. Recomandari pentru soferiTraditiile si superstitiile lunii noiembrie. Sarbatori si obiceiuri de "brumar", ultima luna de toamnaBaza ... citeste toata stirea