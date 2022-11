Atentionare COD GALBEN de ceata in Alba si in alte judete din tara. Recomandari pentru soferii aflati in trafic

Judetul Alba si alte zone din tara se afla sub atentionare Cod Galben de ceata, luni dimineata. Vizibilitatea este scazuta, sub 200 de metri si izolat chiar sub 50 de metri.Pana la ora 10.00, este vizata zona joasa a judetelor Alba si Cluj, Sibiu, Mures, Brasov, Harghita, Covasna, Satu Mare, Dolj, Mehedinti.Atentionari similare sunt pentru:Maramures (Baia Mare, Targu Lapus, Somcuta Mare, Ulmeni, Tautii-Magheraus, Copalnic-Manastur, Miresu Mare, Satulung, Recea, Suciu de Sus, Farcasa, ... citeste toata stirea