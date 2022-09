Atentionare Cod Galben de ceata in Alba. Vizibilitate redusa local sub 200 m si izolat sub 50 m

Meteorologii au emis marti dimineata o atentionare Cod Galben de ceata valabila in zona joasa a judetului Alba, pana la ora 09:00.Potrivit ANM, se vor semnala local ceata care determina reducerea vizibilitatii sub 200 m si izolat sub 50 m.Atentionari similare sunt valabile si in judetele Sibiu, Brasov, Harghita, Bacau, Neamt, Olt, Dolj.Fiti la curent cu ultimele noutati. Urmariti Alba24.ro si pe Google NewsUltimele articole pe alba24Atentionare Cod Galben de ceata in Alba. ... citeste toata stirea