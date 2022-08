Atentionare Cod Galben de ceata in Alba. Vizibilitate redusa local sub 200 m si izolat sub 50 m. Zonele vizate

Meteorologii au emis marti dimineata o atentionare imediata Cod Galben de ceata, valabila in mai multe zone din judetul Alba, pana la ora 09:00.Potrivit ANM, sunt vizate localitatile Blaj, Jidvei, Sona, Mihalt, Valea Lunga, Lopadea Noua, Sancel, Bucerdea Granoasa, Farau, Craciunelu de Jos, Cergau, Rosia de Secas, Hoparta, Radesti, Ohaba si Cenade.Se vor semnala ceata care determina reducerea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m.Fiti la curent cu ultimele noutati. Urmariti ... citeste toata stirea