Atentionare Cod Galben de ceata in Alba. Vizibilitate redusa local sub 200 m si izolat sub 50 m. Zonele vizate

Meteorologii au emis joi dimineata o atentionare Cod Galben de ceata valabil in mai multe zone din judetul Alba pana la ora 09:00.Potrivit ANM, sunt vizate localitatile Sebes, Vintu de Jos, Spring, Sibot, Salistea si Cut.Se vor semnala local ceata care determina reducerea vizibilitatii sub 200 m si izolat sub 50 m.Atentionari similare sunt valabile si pentru zone din judetele Cluj, Harghita, Covasna si Brasov.