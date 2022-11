Atentionare COD GALBEN de ceata si ghetus in Alba. Vizibilitate redusa local sub 200 m, izolat sub 50 m. Zonele vizate

Meteorologii au emis marti dimineata o atentionare Cod Galben de ceata si ghetus, valabila in zona joasa din judetul Alba pana la ora 09:00.Potrivit ANM, se vor semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 m, izolat sub 50 m, asociata si cu burnita ce va favoriza, in functie de conditiile locale, formarea ghetusului.Atentionari similare sunt valabile si pentru zone din judetele Sibiu, Brasov, Harghita, Covasna, Cluj, Bistrita-Nasaud.Urmariti Alba24.ro si pe Google ... citeste toata stirea