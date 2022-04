Atentionare COD GALBEN de furtuni in ALBA si alte judete: vijelii, descarcari electrice, averse. Zonele vizate

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis a atentionare de vreme rea valabila de duminica dupa-amiaza pana la noapte.Atentionare COD GALBEN - de duminica, 24 aprilie, ora 16.00 pana luni, 25 aprilie, ora 3.00 - instabilitate atmosferica temporar accentuata, vijeliiSeara si la inceputul noptii in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul si nordul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin intensificari ale vantului (viteze in ... citeste toata stirea