Atentionare COD GALBEN de ninsori viscolite la munte in Alba si in alte judete. Ploi si conditii de polei in zonele joase

Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionare Cod Galben de ninsori viscolite in sudul judetului Alba, zona montana, valabila pana joi. In zonele joase va ploua si vor fi conditii de formare a poleiului.De miercuri, 14 decembrie, ora 18.00 pana joi, 15 decembrie, ora 10.00, in jumatatea sudica a teritoriului si pe arii mai restranse in rest temporar se vor semnala precipitatii.Acestea vor fi mixte in Oltenia, sudul Banatului si in nordul Munteniei si predominant sub forma de ... citeste toata stirea