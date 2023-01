Atentionari Cod Galben si Portocaliu de inundatii si viituri in Alba si in tara, pana vineri. Bazinele hidrografice vizate

Hidrologii au emis o avertizari Cod Galben si Cod Portocaliu de viituri pe rauri din Alba si alte judete din tara, valabile pana vineri, 20 ianuarie.In Alba sunt atentionari pe afluentii raului Aries, in amonte si in aval de Baia de Aries si pe afluentii raului Mures, in aval de confluenta cu raul Tarnava, pe raurile Ampoi si Sebes.Potrivit INHGA, in intervalul 17 ianuarie, ora 22:00 - 20 ianuarie, ora 12:00, este in vigoare un Cod Galben de viituri pe rauri din bazinele hidrografice: Tisa ... citeste toata stirea