Atentionari InfoCons despre cadourile de Valentine's Day: unele parfumuri contin substante periculoase pentru sanatate. Peste 140 de produse de tip apa de parfum sau apa de toaleta au fost inregistrate in alertele europene de produse neconforme, de la inceputul anului.Este vorba despre parfumuri ce contin substante ce pot produce alergii sau alte problem de sanatate.Acestea sunt vandute in magazine sau online, in Uniunea Europeana si RomaniaAtentionari InfoCons despre cadourile de ... citește toată știrea