Atrocitati ale Armatei Rosii "eliberatoare" in '44: trei morti, 37 de violuri si peste 1.500 de locuinte devastate in zona Alba

Romanii au avut experiente cumplite cu Armata Rosie "eliberatoare", dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Istoricul Tudor Rosu a relatat intr-o lucrare recenta modul cum s-au comportat militarii rusi in zona Alba - Sebes, in septembrie 1944. Tudor Rosu, istoric de la Muzeul National de Istorie din Alba Iulia, a descris pe larg episodul intr-un articol publicat in lucrarea "Judetul Alba. Istorie, cultura si civilizatie", aparuta in 2015. "La imaginea terifianta cu iz medieval contribuiau din ... citeste toata stirea