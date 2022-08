Au agresat o familie din oras. Doi barbati din Teius, retinuti de politisti

Un scandal a izbucnit marti seara, in orasul Teius, intre doi barbati si membrii unei familii, pe care acestia ar fi agresat-o.La data de 24 august 2022, politistii din Teius au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata doi barbati, de 19 si 44 de ani, din Teius, care sunt cercetati pentru lovire sau alte violente, tulburarea ordinii publice si ultraj contra bunelor moravuri.In sarcina acestora s-a retinut faptul ca, la data de 23 august 2022, in jurul orei 20.00, in timp ce se aflau ... citeste toata stirea