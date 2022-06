Au condus autovehicule sub influenta bauturilor alcoolice. Patru soferi, cercetati de politistii din Alba

Patru soferi din Alba Iulia, Calnic, Cugir si din judetul Mures au fost prinsi de politistii din Alba, in ultimele 48 de ore, in timp ce conduceau sub influenta bauturilor alcoolice. Unul dintre acestia, un barbat de 49 de ani din judetul Mures, a fost depistat cu 0,86 mg/l "la bord", la volanul unui autoturism neinmatriculat.Potrivit IPJ Alba, la data de 11 iunie 2022, in jurul orei 21,00, politistii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 30 de ani, din Alba Iulia, in timp ce ... citeste toata stirea