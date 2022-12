Au consumat alcool si apoi s-au urcat la volan. Soferi din Campia Turzii, Cugir si Rosia de Secas, depistati de politisti, sub influenta bauturilor alcoolice

Trei soferi, unul din Campia Turzii, ceilalti doi din Cugir si Rosia de Secas, au fost depistati vineri si sambata, la un control in trafic, de catre politisti rutieri aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice.Soferii se vor alege cu dosare penale.La data de 9 decembrie 2022, in jurul orei 10,00, politistii din Ocna Mures au depistat un barbat de 53 de ani, din Campia Turzii, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada 9 Mai din Ocna Mures, fiind sub influenta bauturilor ... citeste toata stirea