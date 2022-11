Au consumat alcool si apoi s-au urcat la volan. Soferi din Sebes si Lopadea Noua, depistati de politisti, sub influenta bauturilor alcoolice. Unul dintre ei, prins cu alcoolemie de peste 1 la mie

Doi soferi, unul din Sebes, iar celalalt din comuna Lopadea Noua au fost depistati marti seara, la un control in trafic, de catre politisti rutieri, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice.Unul dintre soferi, a fost prins la volan, cu o alcoolemie de peste 1 la mie.La data de 9 noiembrie 2022, in jurul orei 03,40, politistii rutieri din Alba Iulia au depistat un tanar de 22 de ani, din comuna Lopadea Noua, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Ardealului din Alba ... citeste toata stirea