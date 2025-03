Au crescut inmatricularile de autoturisme, insa preferintele pentru masinile electrice au scazut. Top marci cumparate de romani

Au crescut inmatricularile de autoturisme. In februarie, acestea au fost cu 5,4% mai multe fata de aceeasi perioada a anului trecut. Insa inmatricularile autoturismelor electrice si a vehiculelor comerciale sunt in scadere cu 34,8%, respectiv 30%, potrivit datelor prezentate de APIA.Potrivit Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile din Romania (APIA), in luna februarie, au fost inmatriculate 11.778 de autoturisme noi, in crestere cu 5,4% fata de februarie 2024. Cele mai ... citește toată știrea