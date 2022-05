Au facut scandal si au consumat alcool pe spatiul public. Trei tineri din Zlatna, amendati de politisti

Trei tineri din Zlatna, au fost amendati de catre politistii din localitate, cu suma de 700 lei.Totul s-a intamplat, joi dimineata, tinerii au consumat consumat alcool pe spatiul public, dupa care acestia au facut scandal.In dimineata zilei de 19 mai 2022, in jurul orei 05,00, politistii din Zlatna au intervenit, in proximitatea unui local public din oras, loc in care 3 tineri se manifestau galagios, tulburand linistea locatarilor din zona. In urma ... citeste toata stirea