Au furat peste 1 kilometru de cabluri de telefonie si internet. Cinci persoane au fost retinute

Politistii din Alba au efectuat 5 perchezitii la persoane banuite de furturi de cabluri de telefonie si internet, cu prejudicii in valoare de peste 50.000 de lei. Cinci persoane au fost retinute pentru 24 de ore. Marti, 1 februarie 2022, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Jidvei, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj, au efectuat 5 perchezitii in Copsa Mica (4) si Axente Sever (1), judetul Sibiu, pentru documentarea activitatii infractionale a 5 persoane care sunt banuite de ... citeste toata stirea