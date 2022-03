Au inceput lucrarile la Podul Minciunilor din Blaj. Vezi cum poti circula, daca esti pieton sau cu masina

Din aceasta dimineata, au inceput lucrarile de reabilitare si modernizare a Podului Minciunilor din Blaj.Incepand cu aceasta data, traficul rutier in zona va fi deviat, iar in acest sens Consiliul Local Blaj a aprobat masurile privind fluidizarea circulatiei rutiere si pietonale din zona.Pentru traficul greu, autoritatile locale au amenajat un sens giratoriu la iesirea din Blaj spre Medias, ce va fi folosit in special de vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, care se vor deplasa spre si ... citeste toata stirea