Au intrat in casa peste un barbat si l -au talharit. Doi tineri din Cugir, retinuti de politisti

Doi tineri din Cugir vor fi cercetati, in stare de arest preventiv, pentru talharie. In sera zilei de 3 martie cei doi ar fi patruns in locuinta unui cetatean din comuna Ighiu si, folosindu-se de amenintari si violenta, i-ar fi sustras doua telefoane mobile.La data de 4 martie 2022, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galde de Jos, sprijiniti de politistii Serviciului de Investigatii Criminale si de politistii din Cugir, au identificat si retinut doi tineri, de 19 si 23 de ani, din Cugir, care ... citeste toata stirea