Joi, a inceput a doua runda de negocieri dintre delegatiile Rusiei si a Ucrainei, pentru a se ajunge la un consens, care sa conduca la incetarea conflictului militar, in urma caruia si -au pierdut viata peste 2000 de civili.Locatia in care se vor duce negocierile, nu a fost dezvaluita, dar se presupune ca este in orasul Brest, ... citeste toata stirea