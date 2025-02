Au scazut depozitele in lei si valuta ale populatiei si firmelor. Cati bani au romanii in banci

Au scazut depozitele in lei si valuta la banci, ale populatiei si firmelor. Situatia a fost prezentata de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au scazut in luna ianuarie 2025 cu 1,2% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 624,836 miliarde lei.Comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior s-au majorat cu 9% (3,8% in termeni reali), potrivit BNR.Depozitele in leiDepozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 69,9% in totalul ... citește toată știrea