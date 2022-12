Autobuz electric pe strazile Municipiului Alba Iulia. Primaria va achizitiona 21 de autobuze electrice

Un autobuz electric achizitionat de Primaria din Alba Iulia, a fost pus in circulatie miercuri seara pe strazile din municipiu.Municipalitatea locala va achizitiona in perioada urmatoare, inca 21 de autobuze electrice si un microbuz electric.Anuntul a fost facut de catre primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Plesa pe contul sau de socializare."Astazi, la Ministerul Dezvoltarii, am semnat contractul de finantare, in valoare de 76 milioane de lei, pentru inca 21 de autobuze electrice si un ... citeste toata stirea