Autocar plin cu pasageri, care se indrepta spre Alba Iulia, implicat intr-un accident rutier pe DN7

Un autocar plin cu pasageri care se indreptau spre Alba Iulia, a fost implicat vineri seara, intr-un accident rutier care a avut loc pe DN7 in zona statiunii Calimanesti.Autocarul plin cu pasageri a intrat in coliziune cu un TIR, in urma accidentului o persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale."Evenimentul s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 19:30, la intrarea in orasul Calimanesti, pe DN 7, cele doua autovehicule intrand in coliziune. In momentul impactului, in autocar se aflau 16 ... citeste toata stirea