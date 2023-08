Un automotor care circula pe ruta Tarnaveni - Cetatea de Balta, a fost miercuri dupa-amiaza, cuprins de flacari.Incendiul s-a produs in judetul Alba, in zona localitatii Cetatea de Balta.Pentru localizarea si stingerea incendiului, au intervenit pompierii din cadrul Garzii de Interventie Blaj in cooperare cu SVSU Cetatea de Balta.In ajutorul pompierilor din Alba, s-au deplasat si pompierii din judetul Mures, din cadrul Detasamentului Tarnaveni.Pompierii au intervenit cu trei autospeciale de ... citeste toata stirea