Autoritatile si institutiile publice ar putea fi obligate sa comunice in termen de 10 zile raspunsurile la petitiile cetatenilor, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila. Masura este prevazuta intr-un proiect legislativ depus recent la Senat."Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice petitionarului, in termen de 10 zile de la data inregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.Raspuns in termen de 10 ... citeste toata stirea