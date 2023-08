Soferul care a produs accidentul mortal din noaptea de sambata spre duminica, de pe DN 1, in zona localitatii Santimbru, in urma caruia trei tineri de 17, 18 si 25 de ani au decedat, a fost retinut de politisti, pentru 24 de ore, urmand ca in cursul zilei de azi, sa fie prezentat in fata magistratilor din cadrul Judecatoriei Alba Iulia. ... citeste toata stirea