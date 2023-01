Autospeciala noua pentru pompierii din Alba. Poate intervenii la incendii atat in mediul rural cat si in cel urban

O autospeciala cu stingere cu apa si spuma, cu o capacitate de 10.000 litri, au intrat in dotarea Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba.Autospeciala poate interveni la stingerea incendiilor, atat in mediul rural cat si in cel rural."Aceasta completeaza parcul auto al inspectoratului si este destinata interventiei pentru stingerea incendiilor in mediul urban si rural, ce necesita cantitati insemnate de substante stingatoare, punandu-se accent pe deplasarea rapida, realizarea ... citeste toata stirea