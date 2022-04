Autospeciale noi, in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Alba

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alba are in dotare trei autospeciale noi, una este destinata echipei pirotehnice a salvatorilor militari, o autoplatforma de salvare si o autospeciala pentru transport personal si victime multiple.La sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, UNIREA" al judetului Alba, in prezenta domnului Nicolae Albu - prefect al judetului Alba, al domnului Ion Dumitrel - presedinte al Consiliului Judetean Alba si ai sefilor structurilor teritoriale ale M.A.I., ... citeste toata stirea